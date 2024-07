Trump kijkt uit naar toespraak op Republikeinse conventie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump zegt uit te kijken naar zijn toespraak in Wisconsin, waar vanaf maandag de Republikeinse conventie wordt gehouden. "Het is nu belangrijker dan ooit dat we verenigd blijven en ons ware karakter als Amerikanen tonen, sterk en vastberaden", aldus Trump in een bericht op Truth Social.

Het is de tweede verklaring van Trump op zijn platform sinds de aanslag op zijn leven zaterdag. Hij bedankt iedereen voor de steun en gebeden. Trump stelt dat God het "ondenkbare" heeft voorkomen toen hij werd beschoten tijdens zijn speech op een campagnebijeenkomst. Hij raakte alleen gewond aan zijn rechteroor. Twee toeschouwers raakten eveneens gewond, een derde is omgekomen. Trump spreekt zijn medeleven uit aan de andere slachtoffers en hun families.

De Republikeinse conventie in de stad Milwaukee begint maandag en duurt vier dagen. Tijdens deze bijeenkomst wordt Trump officieel gekozen als de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van november. De toespraak van Trump staat gepland voor donderdag. Op de eerste dag moet bekend worden wie de vicepresidentskandidaat van de partij wordt.