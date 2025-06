Deze afvalmethode is vijf keer zo effectief als Ozempic

Medicijnen als Ozempic en Wegovy maken furore als afslankmiddel, maar uit nieuw onderzoek van de New York University (NYU) blijkt dat ze het nog lang niet winnen van een operatie. Wie écht flink wil afvallen, is volgens de studie beter af met een maagverkleining.

De onderzoekers vergeleken twee populaire bariatrische operaties — de gastric bypass en de sleeve gastrectomie — met GLP-1-medicatie zoals semaglutide (de werkzame stof in Ozempic) en tirzepatide. Deze medicijnen bootsen het natuurlijke hormoon GLP-1 na, dat je eetlust reguleert. In theorie zorgen ze voor een gevoel van verzadiging én lagere bloedsuikerspiegels.

De resultaten waren opvallend: patiënten die geopereerd werden, verloren gemiddeld 25,7 procent van hun lichaamsgewicht in twee jaar tijd. In de medicatiegroep was dat slechts 5,3 procent. Zelfs in kortere periodes bleef de operatie de duidelijke winnaar.

Hoe dat kan? Veel mensen stoppen al na enkele maanden met hun GLP-1-medicatie. “We weten dat tot 70 procent van de patiënten binnen een jaar stopt met de behandeling,” zegt Avery Brown, chirurg in opleiding bij NYU Langone Health. “Patiënten die kiezen voor medicijnen zullen hun verwachtingen moeten bijstellen, de behandeling beter moeten volhouden of toch overwegen om voor een operatie te gaan.”

Medicijnen wel heel effectief

Toch is het goed om de context mee te nemen: het onderzoek werd gefinancierd door de Amerikaanse vereniging voor metabole en bariatrische chirurgie. Een partij die vanzelfsprekend belang heeft bij positieve uitkomsten voor operaties.

Want afslankmedicijnen als Ozempic werken natuurlijk wel goed en helpen veel mensen. De vraag naar de middelen is explosief gestegen: tussen 2022 en 2023 verdubbelde het aantal voorschriften. Bovendien zijn de medicijnen ook effectief bij het verlagen van bloedsuiker en het risico op hart- en vaatziekten of zelfs bepaalde vormen van kanker.

Een operatie blijft echter krachtiger, ook op het gebied van bloedsuikerregulatie. Maar: het is geen magische oplossing. “De ingrepen zijn veilig, maar wél invasief en permanent,” benadrukken de onderzoekers. Patiënten moeten ook daarna nog goed blijven letten op voeding en beweging.

Toekomstige studies moeten duidelijk maken welke behandeling het beste werkt voor welke patiënt en hoe artsen de effectiviteit van GLP-1-medicatie kunnen vergroten. Ook de invloed van eigen kosten op het succes van een behandeling zal onderzocht worden.