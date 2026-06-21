Trump kondigt aan dat Britse premier Starmer aftreedt

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt. De Amerikaanse president maakte niet duidelijk waarop hij zijn aankondiging baseerde.

Hij schreef: "Keir Starmer zal aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft zwaar gefaald op twee zeer belangrijke gebieden: immigratie en energie (stel de olieboringen in de Noordzee open!). Ik wens hem het beste! President DJT."

Zaterdag schreef de Britse krant The Observer dat Starmer naar verwachting maandag aftreedt. Hij zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn positie onhoudbaar is.

Starmer ligt onder meer onder vuur omdat hij de omstreden Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten aanstelde.