Trump krijgt week om claims te weerleggen in IRS-miljardenzaak

door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 20:27
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump krijgt van de rechter een week de tijd om te reageren op het verwijt dat in de rechtszaak die hij aanspande tegen de belastingdienst IRS sprake is van belangenverstrengeling.
Een groep oud-IRS-medewerkers en belastingadviseurs mengde zich begin februari juridisch in de zaak, omdat ze vinden dat Trump geen neutrale positie heeft. Als president staat hij formeel aan het hoofd van zowel de belastingdienst als het ministerie van Justitie, dat de staat verdedigt in rechtszaken.
Trump eist 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) van de IRS vanwege het vermeende lekken van zijn belastingaangiftes aan de media, in 2019 en 2020. Daardoor zouden Trump en zijn omgeving "reputatieschade en financiële schade" hebben geleden.
De groep heeft de rechter verzocht hen of een andere neutrale partij Trumps verdediging in de zaak te laten overnemen, in ieder geval tot zijn termijn afloopt. Volgens de groep is de rechtszaak volledig ongegrond. Zij pleiten dan ook voor het opschorten van de zaak.
