Levi's: ruim de helft van nodige jeans dit jaar al ingevoerd in VS

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Levi Strauss heeft al meer dan de helft van alle spijkerkleding voor de Amerikaanse markt, die het jeansmerk dit jaar nodig denkt te hebben, geïmporteerd in de Verenigde Staten. Dat zei financieel topman Harmit Singh in een toelichting op de tweedekwartaalcijfers.

De jeansfabrikant werkt met verschillende bedrijven uit andere landen samen voor de toelevering van materialen om zijn spijkerkleding te maken. Door die materialen nu al naar de VS te halen wil het bedrijf de impact van de importheffingen van president Donald Trump en eventuele toeleveringsproblemen beperken.

Singh waarschuwde in april nog dat het "moeilijk is om in dit stadium te voorspellen of te plannen" wat de impact van de tarieven van Trump op consumenten zal zijn. Hij verwacht nu dat het jeansmerk met hogere verkopen de impact van de importheffingen van Trump kan compenseren.