Trump maakt levering zware bommen aan Israël weer mogelijk

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse leger geïnstrueerd om de blokkade van de levering van bommen van 2000 pond aan Israël op te heffen, melden de Amerikaanse nieuwssite Axios en persbureau Reuters. De blokkade werd vorig jaar opgelegd door zijn voorganger Joe Biden.

De stap van Trump werd al verwacht. Onlangs werd een staakt-het-vuren overeengekomen tussen Israël en Hamas.

De regering Biden vreesde de impact die deze bommen zouden kunnen hebben in de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. Biden was vooral bezorgd over het gebruik van dergelijke zware bommen in de stad Rafah, waar meer dan 1 miljoen Palestijnen in Gaza hun toevlucht hadden gezocht.