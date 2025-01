Darter Littler verslaat Van Gerwen ook op Dutch Masters

DEN BOSCH (ANP) - Darter Michael van Gerwen is op de Dutch Masters in Den Bosch niet verder gekomen dan de kwartfinales. De Brabantse titelverdediger verloor van wereldkampioen Luke Littler. De 18-jarige Brit won met 6-3 in legs.

Het duel was een herhaling van de WK-finale eerder deze maand in het Londense Alexandra Palace. Ook toen won Littler vrij overtuigend van de 35-jarige Van Gerwen, die zelf drie wereldtitels in bezit heeft.

Van Gerwen was na afloop niet te spreken over zijn eigen spel. "Dit was zwaar onder mijn niveau. Het lukte voor geen meter", zei hij bij Viaplay. "Ook Littler speelde niet fantastisch, maar ik was nog slordiger. Dit is onacceptabel."

Raymond van Barneveld strandde ook in de kwartfinales. De Hagenaar boog voor Stephen Bunting met 6-5.