Trump meldt 'zeer productief' telefoongesprek met Poetin

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 18:36
PALM BEACH (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump meldt op Truth Social dat hij een "goed en zeer productief" telefoongesprek heeft gevoerd met de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei niet waarover de twee spraken.
Trump spreekt later zondag met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die hij ontvangt op Mar-a-Lago, het landgoed in Florida waar Trump vrijwel het hele kerstreces verblijft. Ze zullen het hebben over het 20-puntenplan dat Zelensky woensdag presenteerde.
Volgens de Oekraïense president zijn de Oekraïners en de Amerikanen het eens over 90 procent van de inhoud van dat plan en hij hoopt met Trump de laatste obstakels weg te nemen. Na de ontmoeting voeren Trump en Zelensky telefonisch overleg met Europese leiders.
