Kyrgios wint 'Battle of the Sexes' in het tennis van Sabalenka

Sport
door anp
zondag, 28 december 2025 om 18:37
anp281225080 1
DUBAI (ANP) - De Australische tennisser Nick Kyrgios (30) heeft de 'Battle of the Sexes' gewonnen van de Belarussische Aryna Sabalenka (27). De nummer 671 van de wereld bij de mannen was in de Coca-Cola Arena van Dubai in twee sets te sterk voor de nummer 1 bij de vrouwen: 6-3 6-3. Er is niet bekendgemaakt hoeveel geld de winnaar van de demonstratiewedstrijd verdiende.
De twee proftennissers waren aan elkaar gewaagd. Kyrgios en Sabalenka begonnen slordig aan de partij waarin de Belarussische op 3-3 kansen kreeg om op voorsprong te komen. Dat lukte haar niet, waarna de Australiër het initiatief overnam en de set met 6-3 won. Sabalenka nam in de tweede set een 3-2-voorsprong, maar zag Kyrgios opnieuw sterk terugkomen. De tweede set ging eveneens met 6-3 naar de mannelijke tennisser.
De regels voor de partij over drie gewonnen sets werden wel in het voordeel van Sabalenka iets aangepast. Beide spelers mochten slechts één keer serveren en de baan van Sabalenka was 9 procent kleiner gemaakt.
