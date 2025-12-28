ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij protesten in Syrië na bomaanslag op moskee

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 17:57
anp281225076 1
LATAKIA (ANP/AFP) - In Syrië zijn zeker drie doden gevallen bij protesten van de alawitische minderheid in het land. Duizenden alawieten gingen de straat op om te protesteren tegen een bomaanslag op een alawitische moskee afgelopen vrijdag. Op meerdere plekken liep het uit op confrontaties met tegendemonstranten en veiligheidstroepen van de regering.
Bij de bomaanslag in Homs werden acht mensen gedood. Sinds de machtsovername van de islamistische beweging van Ahmed al-Sharaa een jaar geleden zijn er vaker geweldsuitbarstingen geweest tegen minderheden zoals de alawieten en druzen. Mensenrechtenorganisaties roepen de regering op de minderheden beter te beschermen. De afgezette dictator Bashar al-Assad behoorde juist tot de alawieten.
De doden van zondag vielen in de noordwestelijke provincie Latakia, waar voornamelijk alawieten wonen. Volgens het staatspersbureau SANA raakten ook zestig mensen gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono

Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

52388645

Overleden: Brigitte Bardot, het eeuwige sekssymbool dat de spotlights ontvluchtte

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

Loading