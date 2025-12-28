Doden bij protesten in Syrië na bomaanslag op moskee

LATAKIA (ANP/AFP) - In Syrië zijn zeker drie doden gevallen bij protesten van de alawitische minderheid in het land. Duizenden alawieten gingen de straat op om te protesteren tegen een bomaanslag op een alawitische moskee afgelopen vrijdag. Op meerdere plekken liep het uit op confrontaties met tegendemonstranten en veiligheidstroepen van de regering.

Bij de bomaanslag in Homs werden acht mensen gedood. Sinds de machtsovername van de islamistische beweging van Ahmed al-Sharaa een jaar geleden zijn er vaker geweldsuitbarstingen geweest tegen minderheden zoals de alawieten en druzen. Mensenrechtenorganisaties roepen de regering op de minderheden beter te beschermen. De afgezette dictator Bashar al-Assad behoorde juist tot de alawieten.

De doden van zondag vielen in de noordwestelijke provincie Latakia, waar voornamelijk alawieten wonen. Volgens het staatspersbureau SANA raakten ook zestig mensen gewond.