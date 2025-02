Trump: Musk zal miljarden aan verspilling vinden in defensiebudget

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat Elon Musk miljarden dollars aan fraude en verspilling zal vinden bij het ministerie van Defensie (het Pentagon) tijdens een audit die de miljardair zal leiden. Dat zei Trump zondag in een interview met Fox News.

Musk is door Trump belast met het verbeteren van de efficiëntie van de Amerikaanse overheid, onder meer door het personeelsbestand te verkleinen en fraude en verspilling aan te pakken. Medewerkers van Musks 'ministerie van overheidsefficiëntie' (DOGE) hebben daartoe toegang gezocht tot vertrouwelijke informatie in computersystemen bij verschillende overheidsinstanties.

Het Amerikaanse defensiebudget nadert de 1 biljoen dollar per jaar. Het Pentagon slaagt er echter al jaren niet in om verantwoording af te leggen over zijn uitgaven. In november werd bekend dat het defensieministerie voor de zevende keer op rij een audit niet had doorstaan. Pentagonfunctionarissen beloofden daarop een "schone audit" in 2028.

Nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz suggereerde zondag dat DOGE vooral goed kijkt naar de scheepsbouwprocessen van het Pentagon. "Er valt veel te onderzoeken in de scheepsbouw, die een regelrechte puinhoop is", zei Waltz tegen NBC News.