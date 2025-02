FNV boos op BOVAG-bedrijven: lieten stakers verplicht overwerken

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is boos op een aantal bij de BOVAG aangesloten bedrijven. Die worden door leden van de bond ervan beschuldigd dat medewerkers die de afgelopen week staakten, verplicht moesten overwerken. Afgelopen week legden leden van vakbonden in de regio's Rotterdam en Groningen het werk neer. "Een schande", aldus Murat Sekercan, cao-onderhandelaar van de FNV. "Wat de werkgevers nu doen, is niet meer of minder dan hun eigen personeel terugpakken voor het feit dat ze hebben gestaakt. Staken is een recht en dat wordt hier gesaboteerd. Ik vind dit echt heel kwalijk."

Een woordvoerder van de brancheorganisatie van mobiliteitsbedrijven kan zich niet voorstellen dat dat is gebeurd en "al helemaal niet" dat er van verplichting sprake was. "Wij hebben de aangesloten bedrijven in ieder geval niet gemaand om stakers al dan niet verplicht over te laten werken", aldus de zegsman. "Ik kan niet uitsluiten dat mensen vrijwillig hebben overgewerkt, maar daarvoor zult u bij de bedrijven zelf moeten zijn."

De bond houdt met onmiddellijke ingang een zogeheten overwerkstaking. Dat betekent dat op niet-stakingsdagen medewerkers de normale, contractueel overeengekomen werkuren per dag werken. De actie loopt volgens de vakbond door tot er een principeakkoord over een nieuwe cao is bereikt. Komende week staan er stakingen gepland in Noord-Holland en Gelderland.

De onderhandelingen over de nieuwe cao zitten vast. De FNV eist in de nieuwe overeenkomst onder meer een loonsverhoging van 7 procent met een looptijd van een jaar. De werkgevers willen niet verder gaan dan 3,5 procent over een periode van anderhalf jaar. "We waren in de cao-onderhandelingen er op een heleboel punten al uit, maar er is een groot verschil over het geld. Wij willen niet verder gaan dan dit bod omdat in de vorige cao al een stijging van ruim 10 procent zat", aldus de BOVAG-woordvoerder.