Delegatie Israël in Qatar voor overleg over volgende fase bestand

DOHA (ANP/RTR) - Een Israëlische delegatie is gearriveerd in Qatar voor overleg over een volgende fase van het bestand met de Palestijnse Hamas-beweging in de Gazastrook. Een zegsman van de Israëlische premier bevestigde de aankomst in de hoofdstad Doha.

Hamas zei eerder deze week al dat er "contact" was geweest met de bemiddelaars Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Het huidige staakt-het-vuren geldt in principe zes weken, dus tot begin maart. Beide partijen moeten nog afspraken maken over de fase daarna, die eveneens zes weken duurt. In grote lijnen is al bepaald dat Hamas alle resterende gijzelaars vrijlaat. Ook moeten de Israëlische troepen weg uit de Gazastrook. Tijdens de komende onderhandelingen gaat het over de details.

Verder zijn afspraken nodig over de derde fase van het bestand: een permanente wapenstilstand waarna Gaza kan worden heropgebouwd. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Verenigde Staten de controle over de Gazastrook overnemen. De hele Palestijnse bevolking zou naar elders moeten. Dat idee stuitte internationaal op veel kritiek.