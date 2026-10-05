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Trump na kritiek: ik betaal tv-spots zelf of met MAGA-geld

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social verklaard dat hij de kosten voor drie recente tv-commercials zelf zal dragen, of zal betalen met geld dat is ingezameld via het politieke comité MAGA. Daarmee reageerde de Amerikaanse president op kritiek over het gebruik van Republikeinse tv-spots waarin hijzelf te zien is en die vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld werden gefinancierd.
In drie landelijk uitgezonden commercials wordt een "gouden tijdperk van Amerika" geprezen. In een van de spots verklaart Trump dat "Amerika nooit een communistisch land zal worden", terwijl een koor de woorden "houd van mij" herhaalt.
Critici uit beide partijen zetten hun vraagtekens bij het gebruik van publieke middelen voor de politieke promotie van Trump en zijn partij. De spots zijn mogelijk in strijd met beperkingen inzake overheidspropaganda en politieke activiteiten.
In zijn post op Truth Social zette Trump zijn critici weg als "Radicaal Links" en omschreef hij de tv-spots als "patriottisch".
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