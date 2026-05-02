Jordanië voert luchtaanvallen uit in Syrië tegen drugshandel

DAMASCUS (ANP) - De Syrische staatstelevisie meldt dat Jordanië luchtaanvallen heeft uitgevoerd op een opslagplaats voor wapens en drugs in de zuidelijke provincie Sweida. Lokale bronnen melden aan de staatstelevisie dat het Jordaanse leger "waarschijnlijk" een hoofdkwartier heeft getroffen dat onder controle stond van rebellengroepen in het dorp Shahba. Het Jordaanse leger meldt een "afschrikkingsoperatie" gericht op verschillende plekken langs de noordgrens van Jordanië, die door wapen- en drugshandelaren gebruikt zouden worden.

Lokale bronnen hebben aan een correspondent van persbureau AFP laten weten dat een reeks luchtaanvallen minstens vijf locaties trof. Het zou onder meer gaan om opslagplaatsen in de Syrische stad Arman. Volgens het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vond een van de luchtaanvallen plaats nabij een veiligheidspost.

Jordanië voerde eerder aanvallen uit op het zuiden van Syrië om drugshandel aan te pakken. De nieuwe Syrische regering en Jordanië strijden allebei tegen drugshandel langs hun gedeelde grens.