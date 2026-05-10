Iraans voorstel aan VS eist einde oorlog en opheffing sancties

TEHERAN (ANP/RTR) - Een Iraans voorstel, dat via bemiddelaar Pakistan naar de Verenigde Staten is gestuurd, benadrukt de noodzaak van een einde aan de oorlog op alle fronten en de opheffing van de sancties tegen Teheran. Dat meldde het semi-officiële Iraanse persbureau Tasnim, onder verwijzing naar een ingewijde bron.

Het voorstel onderstreept tevens de noodzaak dat het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) de sancties op de Iraanse olieverkoop gedurende een periode van dertig dagen opheft. Ook dient er een einde te komen aan de marineblokkade tegen Iran, aldus Tasnim.

De Iraanse staatsomroep IRIB meldde eerder op zondag dat het Iraanse voorstel zich ook richt op het beëindigen van de oorlog in Libanon. Daar voert Israël ondanks een staakt-het-vuren een groot offensief uit dat naar eigen zeggen gericht is op de Libanese beweging Hezbollah.