Trump noemt NAVO-top een groot succes, ondanks eerdere kritiek

ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij "een geweldige tijd" heeft gehad in Ankara.

"Er was enorm veel liefde in de ruimte", zei Trump over het overleg. "Jammer dat de pers het niet kon zien."

Trump klaagde dinsdag en woensdagochtend nog dat de NAVO-landen de Amerikanen niet of te weinig hebben geholpen in de oorlog met Iran. Hij viel vooral uit tegen Spanje en herhaalde dat hij Groenland onder Amerikaanse controle wil brengen.

Volgens Trump hielden alle leiders een korte speech met warme woorden. Hij dankte specifiek de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de gastheer van de top in Ankara, en NAVO-chef Mark Rutte. "Een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. Het is niet makkelijk om zoveel leiding te geven aan zoveel leiders."