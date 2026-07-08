Kooij vindt ritzege Tour 'extra mooi' na moeilijke voorbereiding

PAU (ANP) - Wielrenner Olav Kooij vindt zijn eerste ritzege in de Tour de France "extra mooi" door zijn moeizame voorbereiding. De 24-jarige Numansdorper kende een zwaar voorjaar door een virusinfectie en reed pas eind mei zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA CGM. "Zeker begin dit jaar zag het hier niet naar uit, maar ik ben er toch in blijven geloven. Ik ben stap voor stap gegroeid naar dit niveau", zei Kooij voor de camera van de NOS.

Kooij zag zijn plan in een rommelige finale in Pau precies goed uitpakken. "Er waren veel momenten om op te schuiven, maar ook om plekken te verliezen. Ik probeerde te timen op de bocht op 1,1 kilometer van de streep en dat ging perfect. Toen zag ik dat Astana de sprint ging aantrekken en dat was ideaal voor mij. Ik had er vertrouwen in dat mijn sprint sterk genoeg was en dat bleek ook wel."

Kooij is bezig aan zijn eerste Tour de France. "Voor dit soort dagen doe ik mee. Om dan gelijk de kans te pakken, is enorm."