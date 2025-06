Trump: nog steeds van plan naar NAVO-top te gaan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump "is nog altijd van plan" komende week naar de NAVO-top in Den Haag te gaan. Dat vertelde hij woensdag volgens Amerikaanse media aan verslaggevers in het Witte Huis. Trumps komst was al aangekondigd, maar daaraan wordt weer getwijfeld nu de Verenigde Staten zich mogelijk willen mengen in het conflict tussen Israël en Iran.

Eerder had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al laten weten dat de reisplannen van Trump en zijn gevolg vooralsnog ongewijzigd zijn. Maar uiteindelijk is het de president zelf die beslist, en hij kan zich zomaar bedenken, zeggen NAVO-diplomaten. Ze wijzen erop dat, naast de escalatie in het Midden-Oosten, ook binnenlandse protesten Trumps aandacht vragen.

Trump wordt dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch verwacht voor een diner met koning Willem-Alexander en heeft woensdag een vergadering met de andere 31 NAVO-leiders.