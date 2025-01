Trump onthult inhoud van brief Biden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt wat in de brief stond die zijn voorganger voor hem achterliet, bericht nieuwszender Fox News. Oud-president Joe Biden spreekt in de tekst onder meer de hoop uit dat God zijn opvolger zal bijstaan. Trump had al duidelijk gemaakt dat hij een aardige en inspirerende brief had ontvangen en zei het gebaar te waarderen.

Biden zei bij zijn vertrek uit het Witte Huis dat hij een brief voor zijn voormalige politieke tegenstander had achtergelaten. Hij trad toen niet in detail over de inhoud. Trump kreeg maandag na aankomst in het Witte Huis een vraag over de brief van een Fox News-journalist. Hij keek vervolgens in zijn bureau en trof daar het document aan. Trump bedankte de journalist en grapte dat de brief anders mogelijk jaren in de la zou zijn blijven liggen.

Trump zei de brief eerst zelf te willen lezen, maar heeft volgens Fox inmiddels onthuld welke boodschap Biden voor hem achterliet. "Nu ik afscheid neem van dit heilige ambt, wens ik u en uw familie het allerbeste voor de komende vier jaar. Het Amerikaanse volk, en mensen over de hele wereld, kijken naar dit huis voor standvastigheid tijdens de onvermijdelijke stormen van de geschiedenis. Mijn gebed is dat de komende jaren een tijd van voorspoed, vrede en genade zullen zijn voor onze natie."