Trump: Poetin kan met mij spreken zonder Zelensky te ontmoeten

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Trump is bereid de Russische president Poetin te spreken, ook als die weigert de Oekraïense president Zelensky te ontmoeten. Poetin hoeft niet eerst in te stemmen met een ontmoeting met Zelensky, zei de Amerikaanse leider over zijn poging een bestand te bereiken tussen de Russen en Oekraïne.

Poetin zei eerder donderdag dat hij het te vroeg vindt voor rechtstreekse gesprekken met zijn Oekraïense ambtgenoot. Hij is naar eigen zeggen "in het algemeen" niet tegen onderhandelingen, maar vindt wel dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan.

De ontmoeting tussen Trump en Poetin is waarschijnlijk volgende week.

Volgens onbevestigde mediaberichten ligt er een plan op tafel voor een staakt-het-vuren, dus geen vredesverdrag. Verder zou Rusland zijn veroverde gebieden in Oekraïne mogen houden, maar krijgt Moskou geen garantie dat Oekraïne buiten de NAVO blijft.