Trump naar Hooggerechtshof om beperkingen migrantenrazzia's

WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd een uitspraak van een rechtbank in Los Angeles op te heffen. De uitspraak verbiedt overheidsfunctionarissen om mensen aan te houden of vast te houden zonder "redelijke verdenking" dat ze illegaal in het land verblijven. Agenten mogen niet langer louter aanhoudingen verrichten op basis van ras of etniciteit, of door te kijken of ze Spaans of Engels met een accent spreken.

"Het vonnis van de rechtbank belemmert nu in ernstige mate de rechtshandhaving in een regio die groter en dichter bevolkt is dan veel landen en die is uitgegroeid tot een belangrijk epicentrum van de immigratiecrisis", stelt het ministerie van Justitie in een verzoekschrift.

In juni veroorzaakten razzia's door agenten van migratiedienst ICE paniek in immigrantengemeenschappen en leidden tot grootschalige protesten in Los Angeles. Tijdens de onlusten stuurde Trump de Nationale Garde en mariniers naar de stad.