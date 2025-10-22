Trump: praat met Democraten als overheid open is

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag tegen verslaggevers gezegd dat hij geen Democratische congresleiders zal ontmoeten, tenzij de aanhoudende sluiting van de overheid stopt.

In de Verenigde Staten is de nationale overheid sinds begin oktober gedeeltelijk gesloten omdat het parlement er niet in is geslaagd overeenstemming te bereiken over een nieuwe begroting.

Het is gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten onder dergelijke omstandigheden met de leiders van beide partijen spreken om tot een compromis te komen. Presidenten zijn daartoe echter niet verplicht.

In het verleden hielden onder meer de Republikein Ronald Reagan en de Democraat Bill Clinton geen gesprekken met leiders in het Congres, met als argument dat het parlement zelf tot een oplossing moest komen.