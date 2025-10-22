Trainer Bosz blij dat PSV weer meedoet

N i e u w bericht, meer informatie na 1e alinea: met meer citaten Bosz

EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz vond het na de ruime zege op Napoli (6-2) vooral belangrijk dat zijn elftal weer meedoet in de Champions League. "Na de thuisnederlaag tegen Union dacht ik toch even: waar gaat dit heen? Vooral met het oog op het programma dat er nog achteraan kwam. Na deze zege staan we er weer bij. Het lastige programma blijft natuurlijk onveranderd, maar we hebben nu weer perspectief", zei hij op een persconferentie in het Philips Stadion.

Bosz kon geen zwakke schakels noemen en roemde de teamprestatie. "Zes keer scoren in de Champions League is bijzonder, zeker tegen een Italiaanse tegenstander. Als je vooraf de loting ziet, ben je toch benieuwd of je goed mee kunt komen. We bleven overeind bij Bayer Leverkusen en winnen nu van een Italiaanse topploeg. In topvoetbal krijg je geen tijd en moet je er meteen staan. Dat doen we nu met een grotendeels vernieuwde ploeg."

In de beginfase vond Bosz nog dat Napoli de overhand had. "We konden niet goed onder de druk uit voetballen. De tegentreffer vond ik daarom eigenlijk niet eens onlogisch. We wisten vooraf dat als we tegen Napoli kans wilden maken, we zelf aan voetballen toe moesten komen. Dat gebeurde gaandeweg de wedstrijd steeds beter."

Bosz vond verdediger Armando Obispo goed invallen, net als de scorende Ricardo Pepi en Couhaib Driouech. Ook maakte hij Joey Veerman een compliment. De middenvelder is bij Oranje al een tijdje uit beeld. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Veerman eerst in wedstrijden tegen sterke tegenstanders een hoog niveau moet laten zien. "Of hij in beeld is voor Oranje? Dat moeten jullie aan Ronald vragen", aldus Bosz. "Het ligt eraan hoe je wilt voetballen en welke spelers je tot je beschikking hebt. Ik vind dat Joey het goed heeft gedaan vandaag."

PSV gaat zondag in de Eredivisie op bezoek bij koploper Feyenoord, dat donderdag nog in actie komt in de Europa League. Bosz: "In theorie is twee dagen meer rust een groot verschil. Maar vorig jaar hadden wij in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax meer rust en toch verloren we."