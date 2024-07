Trump reist volgens plan naar partijconventie in Wisconsin

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump reist naar eigen zeggen zondag nog naar de staat Wisconsin, waar de Republikeinen hem deze week tot hun presidentskandidaat zullen benoemen. Dat meldde Trump, die zaterdag een moordaanslag tijdens een campagnebijeenkomst overleefde, op Truth Social.

"Ik was van plan mijn reis naar Wisconsin en de Republikeinse Nationale Conventie met twee dagen uit te stellen, maar heb zojuist besloten dat ik een 'schutter' of potentiële moordenaar mijn schema niet mag laten omgooien of wat dan ook. Daarom vertrek ik zoals gepland naar Milwaukee", aldus Trump. Hij zei dat hij in de middag zou vertrekken.

Eerder zei de 78-jarige oud-president al uit te kijken naar zijn toespraak in Milwaukee, waar vanaf maandag de Republikeinse conventie wordt gehouden. Die gaat vier dagen duren. Op de eerste dag wordt aangekondigd wie de vicepresidentskandidaat van de partij wordt.