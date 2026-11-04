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Trump roept 'anticommunismeweek' uit tijdens midterms

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens de midtermverkiezingen een "anticommunismeweek" uitgeroepen. "Onder mijn leiderschap zal Amerika nooit ten prooi vallen aan deze kwaadaardige ideologieën, en de Verenigde Staten zullen nooit een communistisch land worden", stelt hij in een verklaring van het Witte Huis.
De Republikeinen van Trump hebben hun Democratische rivalen in aanloop naar de verkiezingen afgeschilderd als communisten. De president claimde zelf ook dat de VS een "communistisch land" zullen worden als zijn tegenstanders winnen.
Trump zegt nu in de verklaring dat de anticommunismeweek loopt van 1 tot en met 7 november. Die periode dient volgens hem om slachtoffers van socialisme en communisme te herdenken, maar onduidelijk is nog hoe hij dat precies denkt in te vullen. "Ik roep alle Amerikanen op om pal te staan tegen elke bedreiging van de Amerikaanse levenswijze en om onze brandende vlam van vrijheid te beschermen tegen de duisternis van het communisme."
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