Trump sluit staakt-het-vuren in Iran uit

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump sluit een bestand in Iran uit. Volgens hem zijn Israël en de Verenigde Staten aan de winnende hand in de oorlog en is er dus geen reden om te stoppen.

"We kunnen wel praten, maar ik wil geen staakt-het-vuren", zei Trump in het Witte Huis tegen journalisten. "Je sluit geen staakt-het-vuren als je de andere partij letterlijk aan het verpulveren bent."

Iran zei eerder al ook geen interesse te hebben in een bestand. Teheran wil dat Israël en de VS stoppen met aanvallen.