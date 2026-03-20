Wall Street sluit week opnieuw met verliezen door Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke verliezen gesloten. Dat maakte het de vierde week op rij dat Wall Street lager is geëindigd. Beleggers blijven zich zorgen maken over de Iranoorlog. Afgelopen nacht voerde Iran opnieuw vergeldingsaanvallen uit op Golfstaten en Israël voerde vrijdag weer aanvallen uit op Iran.

Beleggers hebben zich schrap gezet voor een verdere escalatie van het conflict. Ingewijden meldden aan CBS News dat de Verenigde Staten gedetailleerde voorbereidingen hebben getroffen voor de inzet van Amerikaanse grondtroepen in Iran. Amerikaanse functionarissen zeiden dat duizenden mariniers nu naar het Midden-Oosten afreizen.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager tot 45.577,47 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1,5 procent lager op 6506,48 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2 procent naar 21.647,61 punten. Donderdag verloren de beurzen in New York nog tot 0,4 procent.