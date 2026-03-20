Wall Street sluit week opnieuw met verliezen door Iranoorlog

Economie
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 21:21
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke verliezen gesloten. Dat maakte het de vierde week op rij dat Wall Street lager is geëindigd. Beleggers blijven zich zorgen maken over de Iranoorlog. Afgelopen nacht voerde Iran opnieuw vergeldingsaanvallen uit op Golfstaten en Israël voerde vrijdag weer aanvallen uit op Iran.
Beleggers hebben zich schrap gezet voor een verdere escalatie van het conflict. Ingewijden meldden aan CBS News dat de Verenigde Staten gedetailleerde voorbereidingen hebben getroffen voor de inzet van Amerikaanse grondtroepen in Iran. Amerikaanse functionarissen zeiden dat duizenden mariniers nu naar het Midden-Oosten afreizen.
De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager tot 45.577,47 punten. De brede S&P 500-index eindigde 1,5 procent lager op 6506,48 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2 procent naar 21.647,61 punten. Donderdag verloren de beurzen in New York nog tot 0,4 procent.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

