Trump spreekt over verkiezingsfraude hoewel onderzoek nog loopt

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump beweert dat er in twee districten van de oostelijke staat Pennsylvania kiezersfraude is gepleegd. Functionarissen in die staat zeggen echter dat er nog onderzoek wordt gedaan naar claims over mogelijk frauduleuze aanvragen voor kiezersregistratie, melden Amerikaanse media, waaronder CNN.

In de VS moeten burgers zich als kiezer laten registreren om te mogen stemmen, bijvoorbeeld voor de presidentsverkiezingen komende dinsdag.

"Wow! York County, Pennsylvania, ontving duizenden mogelijk frauduleuze kiezersregistratieformulieren en aanvragen voor stembiljetten per post van een derde partij", schrijft Trump, deels in hoofdletters, op social media. "Dit bovenop het feit dat Lancaster County betrapt is met 2600 valse stembiljetten en formulieren, allemaal ingevuld door dezelfde persoon. Echt foute boel."

Een hoge functionaris van Pennsylvania had eerder opgeroepen geen conclusies te trekken voordat de claims zijn onderzocht.