Eurocommissaris Brunner: belangrijk om met Taliban te praten

BRUSSEL (ANP) - Het is belangrijk voor de EU om met de Taliban-machthebbers uit Afghanistan te praten. Dat vindt Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie). "Al was het maar om de situatie voor Europeanen te verbeteren, maar ook voor asielzoekers", aldus Brunner donderdag in een interview. In Brussel is veel ophef over een gepland bezoek van leden van de Taliban aan de Europese Commissie. Europarlementariërs hebben België verzocht geen visa te verstrekken en ook ngo's ageren daartegen.

Volgens Brunner is het evenwel belangrijk om met de Taliban te spreken over terugkeer van Afghanen naar hun land van herkomst. Het zou goed zijn als de EU en de Taliban kunnen samenwerken op dit punt, "vooral als het gaat om criminelen en mensen die een veiligheidsrisico vormen voor de Europese Unie".

Brunner begrijpt niettemin de kritiek van tegenstanders van de komst van streng-islamitische Taliban-leden naar Brussel. Hij tekent daar wel bij aan dat 21 EU-lidstaten hem hebben gevraagd om met de Taliban in gesprek te gaan. "Het is niet alleen mijn idee dat we met hen moeten praten."

De Eurocommissaris benadrukt dat de EU het Taliban-regime nooit zal erkennen. Een datum waarop het gesprek op ambtelijk niveau tussen de Europese Commissie moet plaatsvinden, is er nog niet. De Eurocommissaris neemt zelf ook geen deel aan het gesprek, benadrukte Brunner.