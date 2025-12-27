Trump tegen erkenning van Somaliland

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met de New York Post aangegeven dat hij tegen de erkenning van Somaliland door de Verenigde Staten is. Somaliland is een zelfverklaarde republiek die zich heeft afgescheiden van Somalië en die eerder op vrijdag werd erkend door Israël, een bondgenoot van Washington.

"Nee", zei Trump toen de journalist vroeg of hij Somaliland zou erkennen. Ook vroeg de president zich af of "er echt mensen zijn die weten wat Somaliland is".

De erkenning van Somaliland door Israël heeft verontwaardiging gewekt bij landen in de regio.