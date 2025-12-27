ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump tegen erkenning van Somaliland

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 4:16
anp271225002 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met de New York Post aangegeven dat hij tegen de erkenning van Somaliland door de Verenigde Staten is. Somaliland is een zelfverklaarde republiek die zich heeft afgescheiden van Somalië en die eerder op vrijdag werd erkend door Israël, een bondgenoot van Washington.
"Nee", zei Trump toen de journalist vroeg of hij Somaliland zou erkennen. Ook vroeg de president zich af of "er echt mensen zijn die weten wat Somaliland is".
De erkenning van Somaliland door Israël heeft verontwaardiging gewekt bij landen in de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading