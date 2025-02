Trump tekent decreet voor sancties tegen ICC

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet getekend om sancties in te stellen tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC). Het gaat om financiële sancties en het beperken van visa voor personen die meedoen aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël.

Trump is boos op het strafhof in Den Haag omdat het een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC verdenkt Netanyahu van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook.

Het is onduidelijk hoe snel de VS de namen bekendmaken van mensen tegen wie de sancties zijn ingesteld. Het ICC reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om een reactie. Het strafhof heeft maatregelen genomen om het personeel te beschermen tegen de Amerikaanse sancties door de salarissen drie maanden vooruit te betalen, vertelden bronnen vorige maand aan persbureau Reuters.

Ook Rusland heeft het voorzien op het ICC, dat in 2023 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Vladimir Poetin. Hij wordt beschuldigd van het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne.