Minister Veldkamp: Nederland betreurt decreet sancties tegen ICC

DEN HAAG (ANP) - Nederland betreurt het decreet over het Internationaal Strafhof (ICC), dat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag tekende, aldus minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) op X. Trump tekende een decreet om sancties in te stellen tegen medewerkers van het ICC. Dit gaat om financiële sancties en het beperken van visa voor personen die meedoen aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël.

"Het werk van het hof is essentieel in de strijd tegen straffeloosheid. Ons land heeft een sterke reputatie en verantwoordelijkheid als gastland van belangrijke internationaalrechtelijke instituten", aldus Veldkamp.

Trump is boos op het ICC om een eerder uitgevaardigd arrestatiebevel voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het strafhof verdenkt Netanyahu van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. Wanneer de namen van mensen tegen wie de sancties zijn ingesteld bekend worden gemaakt, is niet bekend.

"Nederland draagt actief bij aan het versterken van de internationale rechtsorde en multilaterale samenwerking en zal bindende internationaalrechtelijke en verdragsmatige verplichtingen te goeder trouw nakomen", aldus het bericht van de minister van Buitenlandse Zaken.