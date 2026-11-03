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Trump volgt midterms op televisie

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump volgt de midterms op televisie. Hij schreef op sociale media dat hij Fox News keek, zonder verder in detail te treden over het verloop van de verkiezingen.
Wel klaagde hij over de "onuitstaanbare" stem van een van de vrouwen in de uitzending. "Ik moet ergens anders heen tot die LOSER van de buis is - ik ben straks weer terug!"
CNN schrijft dat Trump de uitslagen gaat bekijken met een groepje bondgenoten en kabinetsleden in de East Room van het Witte Huis. Zijn Republikeinen riskeren bij deze verkiezingen hun nipte meerderheden in het Congres te verliezen.
Trump heeft achter gesloten deuren toegegeven dat zijn partij mogelijk afstevent op het slechtst mogelijke scenario, zeggen bronnen tegen de nieuwszender. Hij leek soms te hopen dat de peilingen ernaast blijken te zitten.
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