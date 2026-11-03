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Senator Alaska hekelt 'schandaal' rond naamgenoot op stembiljet

Samenleving
door anp
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ANCHORAGE (ANP) - De Republikeinse senator Dan Sullivan in Alaska heeft zich bij het stemmen beklaagd over berichten dat Democraten hebben gezorgd dat ook een naamgenoot op het stembiljet staat. "De beste manier om ervoor te zorgen dat het grootste verkiezingsschandaal en het grootste fraudeschandaal uit de geschiedenis van Alaska niet slaagt, is om te gaan stemmen", zei hij volgens de lokale zender KTUU-TV.
Alaska is een staat waar de Democraten hopen een Senaatszetel te veroveren op de Republikeinen. Tot ergernis van die partij stelde ook een andere Dan Sullivan zich kandidaat. Dat zou kiezers kunnen verwarren en de Republikein stemmen kunnen kosten. De krant The New York Times achterhaalde dat Democraten de andere kandidaat hadden gerekruteerd. Die Sullivan kreeg in Amerikaanse media de bijnaam "decoy Dan".
De Democratische kandidaat Mary Peltola zei eerder dat ze "geen idee" had of iemand van haar campagne heeft meegewerkt aan een plan om een andere Sullivan op het stembiljet te krijgen.
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