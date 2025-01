Trump vraagt rechter New York om uitstel uitspraak zwijggeldzaak

NEW YORK (ANP/RTR) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft een rechter in New York gevraagd zijn uitspraak in de zogenoemde zwijggeldzaak uit te stellen. Die staat nu gepland voor komende vrijdag. In rechtbankdocumenten staat dat de advocaten van Trump nog beroep willen aantekenen tegen besluiten van de rechter, die heeft geweigerd de zaak te schrappen.

De zaak draait om zwijggeldbetalingen aan pornoster Stormy Daniels. Zij zegt het bed met Trump te hebben gedeeld en kreeg in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 betaald om daarover te zwijgen. Daniels kreeg het geld van een advocaat die optrad als probleemoplosser ('fixer'). Trump kreeg later het verwijt dat is gesjoemeld met de documenten om te verhullen dat hij de advocaat terugbetaalde.

Een jury oordeelde vorig jaar al dat Trump schuldig was. Dat gebeurde nog voordat hij opnieuw de presidentsverkiezingen won. Rechter Juan Merchan moet nog aangeven welke straf Trump krijgt opgelegd na het besluit van de jury. Merchan heeft al laten doorschemeren dat hij Trump bij de veroordeling geen gevangenisstraf wil opleggen. Wel gaat Trump daarna als veroordeelde crimineel het Witte Huis in.