Verdachte schietpartijen IJsselmonde 14 dagen langer vast

ROTTERDAM (ANP) - De 24-jarige verdachte van het neerschieten van drie mensen in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank bepaald. De man zit nog steeds in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De man werd afgelopen donderdag na een klopjacht opgepakt. Eerder die dag was voor de derde keer in twee weken tijd een man op straat in die omgeving neergeschoten. De dodelijke slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar en lijken willekeurig te zijn gekozen. Twee van hen zijn in het hoofd geschoten.