Trump vrijdag in podcastshow van Joe Rogan, melden media

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump schuift vrijdag aan in de populaire podcastshow van Joe Rogan. De opname is in het Texaanse Austin, melden Amerikaanse media.

The Joe Rogan Experience is vooral populair onder jonge mannen. De uitzendingen zijn niet onomstreden, omdat er dikwijls onzin wordt verkondigd of racistische opmerkingen worden gemaakt. Onder anderen muzikant Neil Young haalde tijdens corona zijn muziek van Spotify, omdat op hetzelfde platform ook de podcast van Rogan was te horen.

Ook Trumps Democratische tegenstander Kamala Harris is vrijdag voor haar campagne in Texas. Zij heeft een bijeenkomst in Houston. Ook haar team zou in gesprek zijn met Rogan om Harris een keer te laten aanschuiven.

In maart meldde Spotify dat The Joe Rogan Experience 14,5 miljoen volgers heeft. Daarnaast heeft Rogan meer dan 19 miljoen volgers op Instagram en 17 miljoen volgers op YouTube. Hij is in het verleden kritisch geweest op Trump, maar is steeds complimenteuzer over de oud-president.