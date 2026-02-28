ECONOMIE
Trump: vrijheid voor Iran is inzet operatie

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 16:13
anp280226146 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt vooral uit te zijn op vrijheid voor het Iraanse volk. "Het enige wat ik wil, is vrijheid voor de mensen", verklaarde hij tegenover de krant The Washington Post.
De krant sprak Trump kort via de telefoon nadat hij eerder al een videoboodschap online had gezet. "Ik wil een veilig land, en dat is wat we gaan realiseren", zei hij vanaf zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Daar zou hij kort voor de aanvallen zijn gearriveerd.
Tijdens het gesprek was volgens de krant op de achtergrond het televisienieuws te horen. The Washington Post schrijft dat het de president geen vragen kon stellen over de omvang van de operatie, die door de regering-Trump "Epic Fury" wordt genoemd.
