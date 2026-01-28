ECONOMIE
Trump waarschuwt burgemeester Minneapolis over immigratieacties

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 15:35
anp280126143 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt de burgemeester van Minneapolis dat hij een "zeer ernstige schending van de wet" pleegt. Hij verwijst naar een bericht van burgemeester Jacob Frey op X waarin die schrijft dat zijn stad geen federale immigratiewetten gaat handhaven. Daar neemt Trump aanstoot aan.
Frey schreef dinsdag dat hij had gesproken met Tom Homan, die namens het Witte Huis over grensbewaking gaat. Hij zou Homan hebben gezegd dat Minneapolis gebukt gaat onder de grootschalige immigratieoperaties. "Ik heb ook duidelijk gemaakt dat Minneapolis nu en in de toekomst geen federale immigratiewetgeving gaat handhaven en dat we ons zullen blijven richten op de veiligheid van onze buren en straten."
Trump noemt de berichten van Frey "verrassend". "Dit nadat ik een heel goed gesprek met hem had. Kan iemand uit zijn intieme kring hem uitleggen dat deze verklaring een zeer ernstige schending van de wet is en dat hij SPEELT MET VUUR!"
