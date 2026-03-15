Belgische premier wil deal met Poetin

De Belgische premier Bart De Wever (N-VA) pleit voor een deal met Rusland om de oorlog in Oekraïne
te beëindigen en de toegang tot goedkope energie te herstellen. In een interview met de Franstalige zakenkrant
L’Echo zegt De Wever dat Europa
“het conflict moet beëindigen in het belang van Europa” en de relaties met Moskou moet normaliseren, terwijl het zich tegelijk herbewapent en troepen naar de oostgrens stuurt. Volgens hem durven veel Europese leiders deze “ongewenste waarheid” niet publiek uit te spreken. Oppositiepartij Groen reageert woedend en verwijt de premier dat hij Oekraïne onder druk zet in ruil voor goedkoop Russisch gas.
Met zijn pleidooi voor een “deal met Rusland” gooit premie De Wever een geopolitische knuppel in het hoenderhok. Hij vertrekt van een nuchtere machtsanalyse: Europa kan Poetin
militair noch economisch echt onder druk zetten zolang het afhankelijk blijft van de Verenigde Staten, en dus rest volgens hem slechts één uitweg – onderhandelen met Moskou om de oorlog in Oekraïne te beëindigen én opnieuw goedkope energie veilig te stellen.