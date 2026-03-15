Belgische premier wil deal met Poetin

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 15 maart 2026 om 8:01
De Belgische premier Bart De Wever (N-VA) pleit voor een deal met Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en de toegang tot goedkope energie te herstellen. In een interview met de Franstalige zakenkrant L’Echo zegt De Wever dat Europa “het conflict moet beëindigen in het belang van Europa” en de relaties met Moskou moet normaliseren, terwijl het zich tegelijk herbewapent en troepen naar de oostgrens stuurt. Volgens hem durven veel Europese leiders deze “ongewenste waarheid” niet publiek uit te spreken. Oppositiepartij Groen reageert woedend en verwijt de premier dat hij Oekraïne onder druk zet in ruil voor goedkoop Russisch gas.
Met zijn pleidooi voor een “deal met Rusland” gooit premie De Wever een geopolitische knuppel in het hoenderhok. Hij vertrekt van een nuchtere machtsanalyse: Europa kan Poetin militair noch economisch echt onder druk zetten zolang het afhankelijk blijft van de Verenigde Staten, en dus rest volgens hem slechts één uitweg – onderhandelen met Moskou om de oorlog in Oekraïne te beëindigen én opnieuw goedkope energie veilig te stellen.

Lees ook

Poetin is de enige winnaarPoetin is de enige winnaar
Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties opGrote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op
Financial Times: Kremlin stuurt desinfo‑team om Orbán aan de macht te houdenFinancial Times: Kremlin stuurt desinfo‑team om Orbán aan de macht te houden
Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Als je deze drie eigenschappen bij iemand opmerkt, ren dan weg voordat het te laat is

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

In deze landen slapen mensen het slechtst

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

