Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

Fajah Lourens - beroep: fitnessguru en influencer - trok de aandacht omdat ze van alles aan haar hoofd had laten veranderen door dokters. Ze heeft een boven- en onderooglidcorrectie en een temporal lift ondergaan.
Maar ze blijkt pas net begonnen. De schoonheidsoperatie die ze net achter de rug heeft, is niets vergeleken met wat haar nog te wachten staat. „Nu moeten we twaalf maanden wachten, pas daarna kunnen we beginnen met bouwen.”
Ze zag
op foto's dat ze er ouder begint uit te zien nu ze 44 is. En dat vindt ze niks. Project een was het wegwerken van de ouderdom.
Op TikTok
vertelt de 44-jarige fitfluencer hoe de zwaartekracht haar rond de ogen begon in te halen en hoe ze schrok van haar eigen hoofd in Special Forces VIPS. De echte metamorfose moet nog volgen; het kan een jaar duren voordat alles is “ingezakt” zoals gepland.