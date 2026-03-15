Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 9:34
Jeffrey Epstein heeft de Britse oud‑minister Peter Mandelson illegaal aan kalmeringsmiddelen geholpen en voor hem Botox geregeld terwijl hij nog in de regering zat, zo blijkt uit nieuwe e‑mails uit de Epstein‑dossiers. De correspondentie legt een innige band bloot tussen de Labour‑politicus en de veroordeelde zedendelinquent en vergroot de druk op premier Keir Starmer, die Mandelson tot ambassadeur in Washington benoemde.

Xanax ‘triangles’ en medische adviezen

In de e‑mails vraagt Mandelson herhaaldelijk naar “triangles”, een slangterm voor de sterkste, driehoekige Xanax‑pillen; zijn advocaten betwisten niet dat het om Xanax gaat. Xanax is een gecontroleerd middel dat zonder recept illegaal is en door de NHS vanwege het hoge verslavingsrisico niet meer wordt voorgeschreven. Mandelson klopte daarnaast bij Epstein aan voor andere medicatie en vroeg hem zelfs om advies over zijn antidepressiva.

Botox tijdens dienstreis naar New York

Epstein regelde volgens de mails Botox‑injecties voor Mandelson tijdens een officieel, door de Britse belastingbetaler betaalde reis naar New York in 2010, toen hij nog minister en feitelijk vicepremier was. De afspraken werden gemaakt terwijl Epstein onder huisarrest stond na zijn veroordeling voor het ronselen van een 14‑jarig meisje voor seks.

Politieke schade voor Starmer

De nieuwe onthullingen komen bovenop eerdere berichtgeving dat Starmer schriftelijk was gewaarschuwd voor de langdurige, “bijzonder hechte” band tussen Mandelson en Epstein, maar de benoeming tot VS‑ambassadeur toch liet doorgaan. Oppositiepolitici spreken van “verbijsterende” feiten en vinden dat de politie moet onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd rond de levering van de verboden middelen.

Lees ook

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk HuisCharlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis
Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaamBewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam
Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York TimesAmerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times
Fergie leefde als een koninginFergie leefde als een koningin
Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Als je deze drie eigenschappen bij iemand opmerkt, ren dan weg voordat het te laat is

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

In deze landen slapen mensen het slechtst

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

