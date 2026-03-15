Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox





Jeffrey Epstein heeft de Britse oud‑minister Peter Mandelson illegaal aan kalmeringsmiddelen geholpen en voor hem Botox geregeld terwijl hij nog in de regering zat, zo blijkt uit nieuwe e‑mails uit de Epstein‑dossiers. De correspondentie legt een innige band bloot tussen de Labour‑politicus en de veroordeelde zedendelinquent en vergroot de druk op premier Keir Starmer, die Mandelson tot ambassadeur in Washington benoemde.

Xanax ‘triangles’ en medische adviezen

In de e‑mails vraagt Mandelson herhaaldelijk naar “triangles”, een slangterm voor de sterkste, driehoekige Xanax‑pillen; zijn advocaten betwisten niet dat het om Xanax gaat. Xanax is een gecontroleerd middel dat zonder recept illegaal is en door de NHS vanwege het hoge verslavingsrisico niet meer wordt voorgeschreven. Mandelson klopte daarnaast bij Epstein aan voor andere medicatie en vroeg hem zelfs om advies over zijn antidepressiva.

Botox tijdens dienstreis naar New York

Epstein regelde volgens de mails Botox ‑injecties voor Mandelson tijdens een officieel, door de Britse belastingbetaler betaalde reis naar New York in 2010, toen hij nog minister en feitelijk vicepremier was. De afspraken werden gemaakt terwijl Epstein onder huisarrest stond na zijn veroordeling voor het ronselen van een 14‑jarig meisje voor seks.

Politieke schade voor Starmer