Trump wil heropening beruchte gevangenis Alcatraz

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij het Bureau of Prisons opdracht heeft gegeven om de beruchte gevangenis Alcatraz in de Baai van San Francisco te herbouwen en te heropenen om "Amerika's meest meedogenloze en gewelddadige criminelen te huisvesten".

"HERBOUW EN OPEN ALCATRAZ!", plaatste Trump op het platform Truth Social. "Vroeger, toen we nog een serieuzere natie waren, aarzelden we niet om de gevaarlijkste criminelen op te sluiten en ze uit de buurt te houden van iedereen die ze kwaad konden doen", vervolgde Trump in zijn bericht.

De federale gevangenis Alcatraz huisvestte beruchte Amerikaanse criminelen zoals Al Capone voordat zij in 1963 sloot. Het is nu een van de populairste trekpleisters van San Francisco.