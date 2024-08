SAINT-DENIS (ANP) - De Botswaan Letsile Tebogo heeft na een daverende sprint de 200 meter gewonnen bij de Olympische Spelen van Parijs. De 21-jarige Tebogo verraste in de finale de Amerikaanse favorieten Noah Lyles en Kenneth Bednarek. Tebogo won in een Afrikaans record van 19,46 seconden.

Bednarek snelde naar het zilver in 19,62. Lyles, die in het Stade de France wel olympisch goud op de 100 meter won, moest genoegen nemen met het brons in 19,70.