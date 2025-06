Trump wil ondanks Iran naar NAVO-top, maar 'alles verandert snel'

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn gevolg zijn ondanks de escalerende crisis rond Iran nog altijd van plan om naar de NAVO-top in Den Haag te komen. Maar dat kan "soms van uur tot uur" veranderen, zegt een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Ik weet dat tot dusver niets is veranderd" aan de plannen van Trump en zijn entourage om de top dinsdag en woensdag in Den Haag bij te wonen, zei de woordvoerster van buitenlandminister Marco Rubio. Maar "dit ontwikkelt zich - zoals dat gaat - heel snel", zei ze over de luchtoorlog tussen Iran en Israël, waarin de VS zich mogelijk zouden willen mengen. "Dus ik zou zeggen dat alles mogelijk is, maar dat het op dit moment nog steeds op het programma staat."

Trump, Rubio en defensieminister Pete Hegseth zouden de top volgende week willen bijwonen. Trump wordt dinsdagavond op het paleis verwacht voor een diner met de koning en heeft woensdag een vergadering met de andere 31 NAVO-leiders.