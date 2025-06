Jubileum Simone van der Vlugt met 25e boek in bestsellerlijst

AMSTERDAM (ANP) - Simone van der Vlugt viert deze week een bijzonder jubileum. Voor de 25e keer in haar carrière staat een nieuw boek van Van der Vlugt in de wekelijkse bestsellerlijst. Haar roman Kruistocht van een koningin komt deze week binnen op plek 5 in De Bestseller 60, meldt boekenkoepel CPNB.

Haar eerste boek dat in de lijst belandde was Het laatste offer uit 2008. In totaal stonden haar 25 boeken de afgelopen zeventien jaar meer dan zeshonderd weken in de lijst.

CPNB noemt de mijlpaal van Van der Vlugt "een heel mooi, bijzonder moment". Kruistocht van een koningin gaat over Isabel, die in 1474 tot koningin van Castilië werd gekroond. Hoewel veel edelen deze vrouw op de hoogste positie in hun mannenwereld liever kwijt dan rijk waren, trok Isabel haar eigen plan en legde het fundament van de wereldmacht die Spanje werd.

Van der Vlugt laat woensdag aan het ANP weten "heel blij, trots en opgelucht te zijn. Ik ben wel gewend dat mijn thrillers het goed doen. Maar bij historische romans kostte het in het begin toch meer moeite om het publiek te bereiken. Ik ben heel trots dat ik het genre wat groter en bekender heb mogen maken." De auteur viert dit jaar ook haar dertigjarig bestaan als schrijver. In mei 1995 verscheen haar eerste boek, De amulet.