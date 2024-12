Trump wil veroordeelde Navarro weer aanstellen als adviseur

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump wil Peter Navarro voordragen als handelsadviseur van de regering. Tijdens de eerste ambtstermijn van Trump had hij een vergelijkbare functie. Navarro zat begin dit jaar nog vier maanden in de gevangenis, omdat hij had geweigerd te verschijnen voor een parlementaire commissie die onderzoek deed naar de Capitoolbestorming.

"Tijdens mijn eerste termijn waren er maar weinig mensen effectiever en vasthoudender dan Peter bij het handhaven van mijn twee heilige regels, Buy American, Hire American," schrijft Trump op Truth Social. Volgens de aanstaande president is hij "vreselijk" behandeld door de "Deep State, of hoe je het maar wilt noemen". De Deep State is een term die Trump vaak gebruikt om de gevestigde orde te omschrijven.

In januari werd Navarro schuldig bevonden aan minachting van het Congres. De parlementaire commissie had hem willen bevragen over een plan dat hij samen met Trump en anderen zou hebben gemaakt om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingsoverwinning in 2020 te vertragen en uiteindelijk te voorkomen.