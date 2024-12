Chipbedrijf Besi grote winnaar op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Optimisme over de techsector heeft voor een kleine winst van de AEX-index van de beurs in Amsterdam gezorgd. Besi, een toeleverancier voor chipproducenten, was de grootste winnaar na een adviesverhoging door analisten van Bank of America.

Aandelen van Besi eindigden bijna 5 procent hoger. Kenners denken dat de vraag naar apparatuur van het Nederlandse bedrijf zal herstellen en het dieptepunt voor Besi achter de rug ligt.

De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 891,63 punten. De MidKap sloot 0,1 procent lager op 869,12 punten. In Parijs won de belangrijkste graadmeter 0,7 procent, ondanks het vooruitzicht van een politieke crisis in Frankrijk. Een meerderheid in het Franse parlement dreigt in te stemmen met een motie van wantrouwen tegen premier Michel Barnier.

De beurs in Frankfurt won 1,1 procent terwijl in Londen een min van ongeveer 0,3 procent op de koersenborden stond.