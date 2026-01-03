ECONOMIE
Trump zegt dat vicepresident van Venezuela bereid is samen te werken

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 18:53
CARACAS (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez bereid is "om te doen wat nodig is om Venezuela weer geweldig te maken". Buitenlandminister Marco Rubio heeft met haar gebeld, nadat de Venezolaanse president Nicolás Maduro was gevangengenomen door de Verenigde Staten. Rodríguez zou gezegd hebben dat ze bereid is om samen te werken.
Rodríguez is de eerste in de lijn van opvolging na Maduro. Trump zei tijdens een persconferentie over de operatie in Venezuela dat hij had begrepen dat Rodríguez net is geïnstalleerd als leider.
Oppositieleider María Corina Machado heeft opgeroepen om Edmundo González Urrutia aan te stellen als nieuwe president. Hij was in 2024 de kandidaat van de oppositie bij de verkiezingen. Maduro werd uitgeroepen tot winnaar, maar volgens de oppositie was er grootschalige fraude gepleegd. González Urrutia vluchtte naar Spanje.
